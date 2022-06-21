Отключение света в Ростове-на-Дону 21 июня 2022 года: десяткам ростовчан предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 21 июня 2022 года: десяткам местных жителей предстоит остаться без электроэнергии. Света в домах горожан не будет на протяжении нескольких часов. Электричество будет отключено в разных районах города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

Во вторник, 21 июня, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Ивановского 28-36, 25-59; ул. Стадионная 16-50; ул. Фрунзе 6-20, 7-25; ул. Целиноградская 8-20; пер. Учительский.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. 1-ая Киргизская 37-61, 46-76; ул. 2-ая Киргизская 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61, 36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-76А; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 59-65; просп. Буденновский 72А; ул. Варфоломеева 215, 217; пер. Соборный 61; ул. Акмолинская 1-73, 2-80; ул. Благодатная 46-120, 49-125; ул. Красносельская 31-79, 36-70; ул. Лесопарковая 65-143, 92-166; ул. Мечетинская 1-77, 2-74; ул. Мичуринская 56-102, 93-133; ул. Развиленская 1-33, 2-34; ул. Смоленская 1-73, 2-78; ул. Чукотская 1-29, 2-36.

С 10 до 17 часов отключения ожидаются на ул. Зорге 50-54; ул. Толмачева 128.

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