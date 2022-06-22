Отключение света в Ростове-на-Дону 22 июня 2022 года: новые обесточивания ожидают горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 июня 2022 года: в городе ожидаются новые обесточивания. Свет будет отключен в разных районах города. Электроэнергия в домах местных жителей будет отсутствовать несколько часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В среду, с 9 до 15 часов свет отключат на пер. Халтуринский 48-88; ул. Пушкинская 12-14; ул. Б. Садовая 100; ул. Чехова 9-25, 22-34; ул. Станиславского 97-99.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. 40-летия Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84; ул. Равенства 69-93, 66-84; ул. Гарибальди 83-85, 80-84, ул. Новостроевская 153-167, 162-184; ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; ул. Юфимцева 4, 6, 8, 12.

С 10 до 17 часов электричества не будет на ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

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