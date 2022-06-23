Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июня 2022 года: ростовчан ждут массовые отключения электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июня 2022 года: в городе ожидаются массовые отключения электричества. Сотням местных жителей предстоит остаться без света. Электроэнергии не будет в домах ростовчан на протяжении нескольких часов. Обесточивания затронут сразу несколько районов города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В четверг, 23 июня, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Б. Садовая 104-108; ул. Чехова 29, 44, 46.

С 9 до до 16 часов отключения ожидаются в парк-отель «Ростов»; просп. Буденновский 59А, 61/12; ул. Тельмана 8, 10, 21; ул. Островского 96; ул. Текучёва 17, 30-66; пер. Артельный 1-9, 2-10; пер. Громкий 1-11, 2-30; пер. Подсолнечный 1-9, 2-8 ул. Балочная 2-36, 25-35; 9 Улица 25-35, 24-38; ул. Катаева 1-3, 5-7.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Запорожская 46, 48, 65-75; ул. Калинина 71-143, 88-158; ул. Красносельская 1-11, 4А; ул. Манежная 1-67, 2-58; ул. Мичуринская 2-22, 25-63; ул. Петрозаводская 24, 26, 18/60, 40/71, 42/72; ул. Рижская 1-61, 2-66; ул. Ровенская 27-71, 28-72; ул. Череповецкая 1-45, 2-46; ул. Монтажная 4; ул. Закруткина 53-67, 60-66; ул. Н. Нольная 2-36, 7; ул. 1-я линия 2-40, 1-13; ул. 3-я линия 2-184; ул. Советская 44-56; ул. Киргизская 19-39; пер. Игарский 1-27, 2-34; пер. Днепровский 1-31, 2-34; ул. Казахская 2-18; пер. Сулинский 1-15; ул. Белореченская 9-15, 16-24; пер. Майкопский 1-9.

С 9 до 18 часов электричества не будет в пер. Аэроклубовский 15-31, 30; ул. Портовая 477-495; ул. Сейнерная 1-37, 2-58, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9; ул. Судостроительная 7-29, 18-48; ул. Циолковского 75-79; ул. Войкова 22-48, 51-105.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 июня 2022 года: новые обесточивания ожидают горожан.

В Ростове в десятках домов будет отключено электричество.