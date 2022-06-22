В Таганроге исчезли две остановки на улице Дзержинского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге исчезли две остановки общественного транспорта. Остановочные пункты "Парковый" и "Чугунный" находились на улице Дзержинского. Таганрожцы активно обсуждали произошедшее в социальных сетях. Об этом сообщает издание "Таганрогская правда".

В городской администрации отметили, что перевозка пассажиров в общественном транспорте осуществляется по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Так, автобусы, ездящие по регулируемым тарифам не останавливались на исчезнувших остановках. А те, что передвигаются по нерегулируемым тарифам, могут производить остановки по требованию пассажиров в любых местах, не попадающих под ограничения правил дорожного движения.

Что касается трамваев, то у них были остановки в районе переулков Чугунного и Паркового. После того, как работы по оснащению этих остановочных павильонов будут завершены, трамваи снова будут высаживать там пассажиров. Исключение будет составлять лишь остановка «Чугунный» при движении от Нового вокзала в центр.

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