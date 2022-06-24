Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июня 2022 года: свет в городе отключат на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июня 2022 года: горожан ожидают новые отключения электричества. Света в городе не будет на нескольких улицах города. Ростовчане не смогут воспользоваться электроприборами на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В пятницу, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Б. Садовая 106-124; ул. Социалистическая 141, 145, 152; просп. Богатяновский Спуск 31; ул. Социалистическая 145, 160.

С 9 до 16 часов отключения электричества ждут парк-отель «Ростов»; просп. Буденновский 59А, 61/12; ул. Тельмана 8, 10, 21; ул. Островского 96; ул. Калинина 1-41, 27А, 26А/90, 25Б, 25Г, 32А, 2-46; ул. 2-я Кольцевая 107, 93/24, 94, 78-104, 81-109; ул. 3-я Кольцевая 76/27, 60-76, 77-101; ул. 3-я Баррикадная 24; ул. 4-я Кольцевая 24-62, 39-59; ул. 5-я Кольцевая 17-53, 32-58; ул. 6-я Кольцевая 53-67; ул. Мадояна 1-31.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138.

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