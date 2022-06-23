Таганрог попал в сотню российских городов для "благоустройства повседневности". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таганрог стал одним из ста городов, в которых реализуется программа под названием «Пять шагов благоустройства повседневности». Она предполагает собой развитие и повышение привлекательности городов для молодых местных жителей.Так таганрожцам предстоит выбрать в каждом из «пяти шагов» три понравившихся проекта. Речь об этом идет на официальном сайте голосования.

- Программу разработали госкорпорация развития ВЭБ.РФ и консалтинговая компания "Стрелка". Главной ее целью являются позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья, - отмечается в сообщении.

Программа будет состоять из пяти шагов, каждый из них фокусируются на одной из тем:

- жилые районы;

- экология;

- тактический урбанизм;

- городское здоровье;

- событийная программа города.

Таганрожц выберут в каждом из «пяти шагов» по три самых необходимых, на их взгляд, проекта, которые позже и будут развивать в приморском городе. Ответы будут приниматься до 5 августа.

Выбрать из предлагаемых проектов вы сможете по ссылке.

Предложить свой проект вы можете на сайте.

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