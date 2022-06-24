Таганрожцев ожидают пасмурные и дождливые выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге в предстоящие выходные ожидается пасмурная и дождливая погода. Такой прогноз дали в местном Гидрометцентре.

В субботу, 25 июня, воздух в приморском городе в ночные часы прогреется до +17 градусов, а днем и вовсе потеплеет до +25 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока. Порывы его временами будут достигать трех-четырех метров в секунду. Погода за окном будет стоять пасмурная и временами возможен дождь.

В воскресенье температура воздуха составит +18 градусов в ночные часы. А в дневное время суток столбики термометровбудут подниматься до отметки в +28 градусов. Порывы сменит направление на северо-восточное и скорость его порывов будет составлять пять метров в секунду. Погода также будет стоять пасмурная и дождливая.

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Видимость снизится до 1-2 километров.