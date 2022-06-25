В Ростовской области вновь продлено штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области снова продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- До конца суток 25 июня и в течение суток 26 июня на территории Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса в 16 городах и районах области, - отмечается в сообщении.

Так, высокая опасность возникновения пожаров будет сохраняться в центральной части региона, а именно в Семикаракорском, Багаевском, Весёловском и Мартыновском районе, а также в южных районах - Кагальницком, Зерноградском и Егорлыкском. Штормовое предупреждение относится и к Приазовью - северной половине Азовского района, Аксайском, Мясниковском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах, в том числе в Ростове-на-Дону.

Пожароопасность четвертого класса будет сохраняться в 14 районах. Возможность возникновения крупных пожаров существует в северо-западной части региона - в Каменском и Красносулинском районе, а также в северо-восточной, а именно в Белокалитвинском районе. Кроме того, предупреждение действует и в центральной части - в Константиновском и Усть-Донецком районах и Приазовских районах, а именно - в Октябрьском и Родионово-Неветайском.

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