Сотням ростовчан предстоит остаться без света с 27 июня по 3 июля из-за ремонта

Новые отключения света ожидают ростовчан на предстоящей неделе. Фото: Иван МАКЕЕВ

На предстоящей неделе ростовчан ожидают новые плановые отключения электричества. Они затронут разные районы города и будут длиться изо дня в день на протяжении нескольких часов. Связаны обесточивания с проведением технических и ремонтных работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Так, в понедельник, 27 июня, с 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. Лихачёва 15-35, 12-42; ул. 12 декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40; ул. Калинина 1-41, 27А, 26А/90, 25Б, 25Г, 32А, 2-46; ул. 2-я Кольцевая 107, 93/24, 94, 78-104, 81-109; ул. 3-я Кольцевая 76/27, 60-76, 77-101; ул. 3-я Баррикадная 24; ул. 4-я Кольцевая 24-62, 39-59; ул. 5-я Кольцевая 17-53, 32-58; ул. 6-я Кольцевая 53-67; ул. Мадояна 1-31.

Во вторник, 28 июня, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Социалистическая 134-140, 131, 135-141; ул. Б. Садовая 114, 114а.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Коллективная 1-27, 2-32; ул. Водопьянова 1-13, 2-10; ул. Коккинаки 1-15, 2-8; ул. Слепнёва 1-7; ул. Леваневского 1-23, 2-32; ул. Чкалова 1-41, 2-48; просп. Стачки 215, 215/1, 215/2, 215/3, 215В, 219/3.

В среду, 29 июня, с 9 до 15 часов электроэнергия будет отсутствовать в пер. Университетский 19-35, 16-32; ул. Петровская 13-47, 26-50; пер. Кольцовский 5-7,8; ул. Социалистическая 144-146, 150-160.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 75-97, 92-118; ул. Кировоградская 19-47, 28-50; ул. Димитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставели 60-90; ул. Молокова 17/53; ул. Ленина 109А, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 109/1, 109/2.

В четверг, 30 июня, с 9 до 15 часов отключения ожидаются на ул. Станиславского 89 А, 89/12, 91, 122, 124; ул. Чехова 13 А; просп. Соколова 6 Е, 18.

С 9 до 17 часов свет будет отключен на ул. Ленина 111, 111/1, 113, 113/2, 113/3, 113/6, 115, 115/1; ул. 6-я линия 22, 26; ул. 2-я линия 1-17, 2-8; ул. 4-я линия 19-39, 20-38; ул. Мурлычёва 87-97, 74-82; ул. 1-я Майская 41-61, 40-54.

В пятницу, 1 июля, с 9 до 15 часов отключения затонут дома на просп. Соколова 12-22; ул. Социалистическая 114-122, 119-125.

С 9 до 17 часов электроэнергию отключат на ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49; ул. Новая 1-27, 2- 10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; просп. Мира 8; ул. Погодина 2, 4, 4Б, 4В, 6, 8, 3, 5; просп. Нагибина 21, 23, 25, 25А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июня 2022 года: свет в городе отключат на несколько часов.

В Ростове на несколько часов отключат свет на улицах города.