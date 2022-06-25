Двое автомобилистов пострадали в ДТП на трассе под Ростовом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области столкнулись иномарка и отечественное авто. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 25 июня, около половины одиннадцатого утра в районе дома №87 в переулке Красноармейском в городе Каменске-Шахтинском. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21110" не выдержал безопасное боковое расстояние между ним и иномаркой Hyundai Solaris под управлением 61-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали оба водителя. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в тексте сообщения.

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Пострадавшего доставили в больницу.