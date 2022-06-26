Чрезвычайная пожароопасность продолжает сохраняться в Ростовской области

В Ростовской области продлили предупреждение по пожароопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе вновь было продлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- До конца суток 26 июня и в течение суток 27 июня на территории Ростовской области ожидается пожароопасность пятого класса, - отмечается в сообщении.

Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности продолжает действовать в 16 городах и районах региона: Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском районах, северной половине Азовского района, Аксайском, Мясниковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах и Ростове-на-Дону.

Четвертый класс пожароопасности наблюдается в 13 муниципалитетах: Каменском, Красносулинском, Белокалитвинском, Константиновском, Усть-Донецком, Октябрьском, Родионово-Несветайском районах и других.

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