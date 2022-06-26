В донской столице знаменитый Дом с ангелами станет музеем-заповедником. Фото: администрация Ростова.

Власти донской столицы приняли решение создать в знаменитом Доме с ангелами музей-заповедник. Доходный дом Максимова находится на улице Московской, 72.Такую инициативу высказали на прошедшем заседании рабочей группы по созданию музея истории города Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На встрече были подведены промежуточные итоги проектных работ в отношении этого здания. Ростовчане привыкли именовать его Домом с ангелами. На заседании был представлен рабочий проект внутренней планировки и реконструкции здания.

Все участники высказались за создание в этом здании музея. Более того, здесь появится не один музей, а целый комплекс, который включает в себя сразу несколько исторических зданий в донской столице. Это будет своеобразный музей-заповедник.

- Тем временем, фонд музея продолжает пополняться. В него передали исторические предметы, найденные в ходе поисковых работ, - отмечается в сообщении.

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