Отключение света в Ростове-на-Дону 27 июня 2022 года: десятки ростовчан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 июня 2022 года: горожан ожидают новые отключения электричества. Света в городе не будет на нескольких улицах города. Ростовчане не смогут воспользоваться электроприборами на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В понедельник, 27 июня, с 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. Лихачёва 15-35, 12-42; ул. 12 декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40; ул. Калинина 1-41, 27А, 26А/90, 25Б, 25Г, 32А, 2-46; ул. 2-я Кольцевая 107, 93/24, 94, 78-104, 81-109; ул. 3-я Кольцевая 76/27, 60-76, 77-101; ул. 3-я Баррикадная 24; ул. 4-я Кольцевая 24-62, 39-59; ул. 5-я Кольцевая 17-53, 32-58; ул. 6-я Кольцевая 53-67; ул. Мадояна 1-31.

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