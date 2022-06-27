В Ростовской области сгорел железный вагон

В Ростовской области сгорел вагон. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области вспыхнул строительный вагон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня, около семи часов вечера на улице Морской в городе Волгодонске. Очевидцы заметили, как загорелся металлический вагон и поспешили вызвать пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 39 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось в 19:46, а полностью огонь был потушен лишь в 20:15. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

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Огнем было охвачено 80 квадратных метров.