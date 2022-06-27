Пасмурная и дождливая неделя выдастся для ростовчан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последняя июньская неделя выдастся для ростовчан пасмурной и дождливой. Осадки в донской столице пройдут в первой половине предстоящей семидневки. Такой прогноз дали синоптики донского Гидрометцентра.

В понедельник, 27 июня, в донской столице ожидается дождливая погода. Ветер будет дуть с северо-востока, а затем сменит направление на восточное. Скорость его порывов будет составлять 12-14 метров в секунду. Ночью термометры покажут +19...+21 градус, а днем воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Во вторник, 28 июня, в Ростове также весь день будет идти дождь. Ветер будет дуть все с тех же направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +17…+19 градусов, а днем - +31…+33 градуса.

В среду, 29 июня, днем снова пройдет дождь, местами даже с грозой. Направление ветра останется неизменным, но скорость порывов снизится до 4-9 метров в секунду. Ночью температура опустится до +16...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +30...+31 градуса.

В четверг, 30 июня, в донской столице ожидается уже ясная и солнечная погода. Ветер северо-восточный о скоростью 4-8 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +30 градусов. Ночью немного похолодает - до +20 градусов.

В пятницу, 1 июля, жителей Ростова снова ждет солнце и тепло. Ветер сменится на северный и северо-западный. Скорость его будет составлять 7-9 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет +30...+32 градусов, а ночью - +18...+20 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону 27 июня — 1 июля: публикуем подробный прогноз синоптиков.

Ростовскую область накроют проливные дожди.