Отключение света в Ростове-на-Дону 28 июня 2022 года: света не будет на девяти ростовских улицах

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 июня 2022 года: в городе ожидаются новые отключения электричества. Света не будет на девяти ростовских улицах на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

Во вторник, 28 июня, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Социалистическая 134-140, 131, 135-141; ул. Б. Садовая 114, 114а.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Коллективная 1-27, 2-32; ул. Водопьянова 1-13, 2-10; ул. Коккинаки 1-15, 2-8; ул. Слепнёва 1-7; ул. Леваневского 1-23, 2-32; ул. Чкалова 1-41, 2-48; просп. Стачки 215, 215/1, 215/2, 215/3, 215В, 219/3.

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