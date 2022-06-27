Жители центральной части Ростова останутся без холодной воды 28 июня

28 июня в центре Ростова отключат воду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральная часть донской столицы останется без холодной воды во вторник, 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Ростовводоканал".

Отключения затронут улицу Большую Садовую, проспект Буденновский, улицу Шаумяна, переулок Доломановский, улицу Социалистическую, улицу Сиверса. Причиной отключения водоснабжения станет переподключение водопроводного ввода на улице Большой Садовой.

- Ростовводоканал приносит свои извинения за доставленные неудобства, - отмечается в сообщении.

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С пониженным давлением она будет подаваться в границах Горбольницы № 20.