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Общество27 июня 2022 17:33

В ряде домов Таганрога ограничили водоснабжение 27 июня

Специалистам удалось устранить утечку
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Часть жителей Таганрога осталась практически без воды 27 июня.

Часть жителей Таганрога осталась практически без воды 27 июня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге жителям нескольких улиц пришлось остаться практически без воды в понедельник, 27 июня. Об этом сообщили в таганрогском водоканале.

Специалисты коммунальной службы занялись устранением утечки на улице Комарова в районе дома № 7. Из-за этого вода в дома таганрожцев поступала с пониженным давлением. Водоснабжение было ограничено в домах на улицах Калинина, Комарова и Богдана Хмельницкого. Здесь нормальный напор в кранах появился к 16 часам.

Кроме того, ремонтные работы проводились и на улице Фрунзе в районе дома №104. из-за этого давление воды было понижено на улицах Ленина и Фрунзе. Воду в дома жителей этих улиц вернули к 18 часам.

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Жители центральной части Ростова останутся без холодной воды 28 июня.

Причиной станет переподключение водопроводного ввода на улице Б.Садовая.