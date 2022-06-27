В ряде домов Таганрога ограничили водоснабжение 27 июня

Часть жителей Таганрога осталась практически без воды 27 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге жителям нескольких улиц пришлось остаться практически без воды в понедельник, 27 июня. Об этом сообщили в таганрогском водоканале.

Специалисты коммунальной службы занялись устранением утечки на улице Комарова в районе дома № 7. Из-за этого вода в дома таганрожцев поступала с пониженным давлением. Водоснабжение было ограничено в домах на улицах Калинина, Комарова и Богдана Хмельницкого. Здесь нормальный напор в кранах появился к 16 часам.

Кроме того, ремонтные работы проводились и на улице Фрунзе в районе дома №104. из-за этого давление воды было понижено на улицах Ленина и Фрунзе. Воду в дома жителей этих улиц вернули к 18 часам.

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Причиной станет переподключение водопроводного ввода на улице Б.Садовая.