Ростовские власти решают проблему с запчастями для автобусных кондиционеров

Все необходимые запчасти для автобусных кондиционеров в Ростове практически есть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент транспорта Ростова-на-Дону на 70-80% решил проблему с запчастями для кондиционеров в автобусах, которая возникла из-за западных санкций. Об этом рассказал директор департамента транспорта донской столицы Вадим Шкабарня.

- Эта проблема уже на 70-80% решена, - подчеркнул транспортник. - Все необходимые запчасти практически есть.

Напомним, ранее председатель совета директоров АТП № 5 Магомед Дарсигов сообщал, что в Ростове запасов запчастей для кондиционеров, установленных в автобусах, должно хватить до осени. Заводы-изготовители будут думать, как эти запчасти найти. Сейчас почти все кондиционеры в ростовских автобусах иностранного производства — итальянского или немецкого.

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