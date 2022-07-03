При раскопках в расстрельной яме в Ростове нашли часть памятника в парке Авиаторов

Мощный постамент служил опору крупному памятнику. Фото: группа "Миус-Фронт" ВКонтакте

В Ростове-на-Дону при раскопках в парке авиаторов нашли фрагмент памятника времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали участники поискового движения «Миус-Фронт» на официальной странице «ВКонтакте».

- Задумались, куда оккупанты девали памятники нашего государства? Куда исчезли памятники Ленина и Сталина, когда оккупировали Ростов? - пишут поисковики. - Работая в эти дни в парке Авиаторов, вскрывая очередную яму, выкопанную для массовой казни, мы обнаружили в ней интересную находку.

Как рассказали активисты, на глубине четырех метров они нашли крупный постамент весом в несколько тонн и высотой в 3,5 метра.

- Он являлся основой какого-то большого многометрового знакового городского памятника, - объясняют в «Миус-Фронте».

Поисковики будут определять вместе с местными краеведами, какому памятнику принадлежал этот камень. Они надеются, что в соседней яме обнаружится и сама скульптурная композиция, которая стояла на постаменте.

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