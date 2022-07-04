В Волгодонске по неизвестной причине загорелся вагон товарного поезда

В Волгодонске сгорел грузовой вагон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелся один из вагонов товарного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье около половины восьмого утра на улице Морской в городе Волгодонске. Огонь вспыхнул в вагоне грузового поезда. Очевидцы поспешили вызвать пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 23 квадратных метра. Пожар удалось локализовать в 7:26, а уже через минуту огонь был полностью потушен. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - отметили в региональном МЧС.

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Огнем было охвачено 39 квадратных метров помещения.