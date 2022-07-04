Аномальную жару спрогнозировали таганрожцам на предстоящей неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге местных жителей ждет аномальная жара на предстоящей неделе. Такой прогноз дали донские синоптики.

Понедельник, 4 июля, уже выдался для жителей приморского города довольно жарким. Ночью температура воздуха составляла +20 градусов, а днем столбики термометров поднялись до +31 градуса. Ветер тоже был небольшим - всего три метра в секунду.

Дальше, по прогнозам синоптиков, будет еще жарче. 5 и 6 июля погода за окном будет стоять солнечная, осадков в эти дни не ожидается. В ночные часы температура опустится до +21...+22 градусов, а днем потеплеет до +33...+34 градусов. Ветер сначала будет дуть с севера, а затем сменит свое направление на северо-восточное. Скорость его будет составлять 2-3 метра в секунду.

В четверг и пятницу погода будет практически аналогичной, но ожидается небольшая облачность. Ночная температура останется прежней, а вот дневная опустится до +31...+32 градусов. Кроме того, слегка усилится северо-восточный ветер. Теперь его скорость будет составлять четыре метра в секунду.

Температура воды в Таганрогском заливе в течение недели будет держаться на отметках +26...+28 градусов.

Жара немного спадет к выходным. В субботу и воскресенье днем столбики термометров останутся на отметках в +29...+30, а также, возможен небольшой дождь.

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