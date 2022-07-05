Отключения света в Ростове-на-Дону 5 июля 2022 года: массовые обесточивания ожидают горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 5 июля 2022 года: в городе ожидаются массовые отключения электричества. Света в домах ростовчан не будет на протяжении нескольких часов. Обесточиваниями будут затронуты разные районы города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

Во вторник, 5 июля, с 9 до 15 часов света не будет по улицам Орская, 7а, 21, 23, 25, 27 и 29, СТ «Природа», в переулке Ароматный, 9, по улицам Вавилова, 1-45 и 6-46, Тракторная, 1-49 и 2-34, Куликовская, Дачная, 1-47, Стасова, 1-37 и 2-40, Фронтовая, 56 Армии, 5, а также на проспектах Коммунистический, 24, Стачки, 213, и улице Зорге, 4а.

С 9 до 17 часов света не будет на улицах Металлургическая, 68-110 и 55-101, Физкультурная, 1-45 и 2-48, Червоноармейская, 1-9 и 2-10, Активная, 1-9 и 2-16, Образцовая, 1-19, Просвещения, 40-68 и 45-73, Краснокурсантская, 33-45, Фурмановская, 16-50 и 23-43, Евдокимова, 36-64, Бодрая, 21-73 и 30-82, в переулках Ликбезовский, 1-39 и 2-42, Пригородный, 1-27 и 2-30, Неверовский, 1-27 и 2-32, Оренбургский, 63-109 и 64-114, Солнечный, 1-23 и 2-22.

С 9 до 18 часов электричество отключат по улицам Закруткина, 38-62 и 35-47, Советская, 32-44, Мясникова, 75-93, 1-я линия, 14-40 и 15-31, 3-я линия, 20-32 и 15-33, 5-я линия, 2-26 и 1-31, 7-я линия, 1-21 и 2-20, 9-я линия, 2-4.

С 10 до 12 часов подачу электричества прекратят в переулке Доломановский, 10, по улицам Шаумяна, 1 и 2-6, Социалистическая, 7,8-16 и 16а.

С 10 до 17 часов отключение ожидается по улицам 25-я линия, 38-68 и 37-69, 27-я линия, 52-72 и 65-89, Богданова, 2-24 и 1-23, Подвойского, 2-10, Листопадова, 2-6.

С 13 до 17 часов света не будет в домах по улице Ленина, 210 и 212.

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