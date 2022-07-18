ФК "Ростов" сыграл вничью с московским "Динамо"

"Ростов" в гостевом матче сыграл вничью с "Динамо". Фото: ФК "Ростов".

Футбольный клуб "Ростов" в гостях обыграл московский "Динамо" в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги.

Матч выдался довольно напряженным, команды шли, буквально, шаг в шаг. Счет открыл игрок столичного клуба Вячеслав Грулев. Гол был забит на 16 минуте игры. Футболист пробил в одно касание, мяч угодил под правую штангу, срикошетил от нее и попал точно в сетку. Затем команды "обменивались" желтыми карточками, череду которых открыли Макаров и Байрамян. На перерыв футболисты ушли с перевесом очков в пользу хозяев поля.

После перерыва игроки обоих клубов ринулись в атаку. Дважды по воротам промахнулись Захарян и Макаров, а вот Комличенко четко попал в сетку. Николай пробил головой с отскоком от газона. Шунин бросился на мяч, но поймать его так и не смог - сфера оказалась под перекладиной.

Череда замен прерывалась атаками "Ростова", но забить больше не удалось ни одной, ни другой команде. Так, матч окончился со счетом 1:1.

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