В Ростове сгорели два автомобильных гаража.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове загорелись два автомобильных гаража. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел во вторник, 19 июля, около пяти часов вечера на улице Стартовой в районе дома № 10а. Очевидцы заметили, как здесь вспыхнули два гаража. Свидетели произошедшего незамедлительно вызвали пригаду пожарных.
К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 60 квадратных метров помещений. Ликвидировать возгорание удалось к 18:16. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения огня пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.
- Для ликвидации пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.
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Ангары вспыхнули в ночь на 19 июля.