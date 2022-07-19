Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2022 18:35

В Ростове сгорели два автомобильных гаража

Огонь тушили восемь пожарных
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове сгорели два автомобильных гаража.

В Ростове сгорели два автомобильных гаража.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове загорелись два автомобильных гаража. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 19 июля, около пяти часов вечера на улице Стартовой в районе дома № 10а. Очевидцы заметили, как здесь вспыхнули два гаража. Свидетели произошедшего незамедлительно вызвали пригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 60 квадратных метров помещений. Ликвидировать возгорание удалось к 18:16. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения огня пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились фото и видео крупного пожара в сельхозангарах Ростовской области.

Ангары вспыхнули в ночь на 19 июля.