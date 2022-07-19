Появились фото и видео крупного пожара в сельхозангарах Ростовской области

В Ростовской области загорелись ангары с сельхозпродукцией. Фото: ГУ МЧС по РО.

В сети появились фотографии и видеозаписи крупного пожара в сельхозангаре.

Огонь вспыхнул в ночь на 19 июля в районе села Пешково Азовского района. Загорелись ангары с сельскохозяйственной продукцией и техникой. Огонь распространился на пять тысяч квадратных метров.

Огнеборцы активно тушат пожар. Фото: ГУ МЧС по РО

На видеозаписи видно, как пожарные активно борются с огнем. Для более оперативной и слаженной работы они действуют строго по плану, который разложен в мини-штабе.

К счастью, в огне никто не пострадал и распространение огня не грозило. В 5:24 уже было полностью ликвидировано открытое горение. А в 6:55 огонь потушили. Теперь специалистам предстоит выяснить причины возгорания.

В ангарах хранилась сельскохозяйственная продукция и техника. Фото: ГУ МЧС по РО.

- Всего к тушению привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники, - отметили в региональном управлении МЧС.

Спасатели боролись с огнем несколько часов. Фото: ГУ МЧС по РО.

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Площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров.