В донском селе сгорел комбайн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области дотла сгорел комбайн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел во вторник, 19 июля, около четырех часов дня в селе Покровском Неклиновского района. В промышленной зоне загорелся комбайн «Дон-1500». Очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров (сам комбайн). Кроме того, пламя распространилось еще на 100 квадратных метров территории, где уничтожило оставшиеся после уборки урожая стебли. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Огонь был локализован в 16:05, а через пять минут полностью потушен. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники, - отметили в ведомстве.

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