В Таганроге выгорело заброшенное здание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге загорелось заброшенное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 19 июля, около семи часов утра на Николаевском шоссе. Очевидцы заметили дым, идущий из окна неиспользуемого здания и поспешили вызвать к месту происшествия пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено все два квадратных метра помещения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Огонь был локализован в 6:56, а через минуту уже был полностью потушен. Причиной возгорания специалисты назвали неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

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