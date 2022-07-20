Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2022 8:26

В Ростове по неизвестной причине вспыхнул склад

На его территории были и офисные помещения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове по неизвестной причине вспыхнул склад.

В Ростове по неизвестной причине вспыхнул склад.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове загорелся склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, около половины восьмого утра на улице Совхозной 2с. Огонь разгорелся в офисно-складском здании. Очевидцы поспешили вызвать к месту происшествия пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 70 квадратных метров помещения. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. К 7:52 пожар удалось полностью потушить. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для тушения пожара привлекались 20 человек личного состава и пять единиц техники, - рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге выгорело заброшенное здание.

Причиной названо неосторожное обращение с огнем.