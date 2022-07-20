В Ростове по неизвестной причине вспыхнул склад.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове загорелся склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел в среду, около половины восьмого утра на улице Совхозной 2с. Огонь разгорелся в офисно-складском здании. Очевидцы поспешили вызвать к месту происшествия пожарных.
К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 70 квадратных метров помещения. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. К 7:52 пожар удалось полностью потушить. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.
- Для тушения пожара привлекались 20 человек личного состава и пять единиц техники, - рассказали в ведомстве.
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Причиной названо неосторожное обращение с огнем.