В Ростовской области загорелись 700 квадратных метров мусора и сухой травы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области загорелся мусор и сухая трава. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в среду, 20 июля, около половины двенадцатого дня на Самарском шоссе. Здесь вспыхнул выброшенный мусор и сухая трава. Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 700 квадратных метров территории. На данный момент в результате возгорания никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано к 12:35, пока полностью пожар не потушен. Причина возникновения огня пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для тушения пожара привлекались 24 человека личного состава и семь единиц техники, - отметили в ведомстве.

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Причиной названо неосторожное обращение с огнем.