Младенец и два водителя пострадали на трассе в Ростовской области

Столкнулись «ВАЗ-2115» и Renault Sandero. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
7-месячный малыш и два водителя пострадали в ДТП на трассе Обливская - Сиволобов в Ростовской области. Это произошло утром 21 июля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Предварительно, 34-летнему мужчине, который управлял автомобилем «ВАЗ-2115», стало плохо за рулем. Из-за этого его машина оказалась на встречной полосе и врезалась в Renault Sandero.
- В иномарке находились женщина 35 лет и ребенок, младенца спасло специальное детское кресло. Все случилось около 8:40, - рассказали в УГИБДД.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Отметим, что это не первое дорожное происшествие за прошедшее утро. Похожее лобовое столкновение случилось на трассе Новочеркасск - Багаевская, также в Ростове на Театральной площади после аварии сгорел автомобиль.
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