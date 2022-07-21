Донской Минтранс потратил 520 миллионов на перевозку беженцев. Фото: Николай ХИЖНЯК

Власти донского региона направили 520 миллионов рублей на перевозку беженцев из приграничных территорий. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Донской Минтранс заключил четыре контракта с компанией «Автоколонна № 1559». Первый на сумму в 60,6 миллиона рублей был подписан 24 февраля. На второй выделили 143,6 миллиона рублей, а предприятие приступило к исполнению контракта 6 апреля. Третий заключили 18 мая на 157,5 миллиона рублей. Последний подписали 14 июня - на 162,3 миллиона рублей.

Выбранному подрядчику предстояло перевозить переселенцев из приграничных территорий до погранпунктов, а также от погранпунктов до пунктов временного размещения и от них до вокзалов при необходимости.

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Власти подписали четыре контракта с одной компанией.