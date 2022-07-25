Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2022 5:22

В Новочеркасске сгорел вагон поезда с углем

Причину пожара устанавливают специалисты
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Новочеркасске сгорел вагон поезда с углем.

В Новочеркасске сгорел вагон поезда с углем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелся вагон поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС донского региона.

Инцидент произошел в субботу, 23 июля, около половины двенадцатого ночи на улице Петрова в городе Новочеркасске. Загорелся вагон товарного поезда, в котором был уголь. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено четыре квадратных метра. Локализовать возгорание удалось в 2:17, а полностью огонь был потушен в 2:26. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на северной окраине Батайска полностью потушили.

Полыхал камыш на площади в 1000 квадратных метров.