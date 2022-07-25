В Новочеркасске сгорел вагон поезда с углем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелся вагон поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС донского региона.

Инцидент произошел в субботу, 23 июля, около половины двенадцатого ночи на улице Петрова в городе Новочеркасске. Загорелся вагон товарного поезда, в котором был уголь. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено четыре квадратных метра. Локализовать возгорание удалось в 2:17, а полностью огонь был потушен в 2:26. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на северной окраине Батайска полностью потушили.

Полыхал камыш на площади в 1000 квадратных метров.