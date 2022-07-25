В Ростове в депо загорелся вагон поезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове загорелся железнодорожный вагон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля, около половины шестого вечера на улице Локомотивная, 4. Здесь в депо загорелся один из неиспользуемых вагонов поезда, который стоял на запасном пути. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 100 квадратных метров. К 17:38 огонь удалось локализовать, но пламя еще не потушено. К счастью в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- В тушении задействованы 22 человека личного состава и восемь единиц техники, - отмечается в сообщении.

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Причину пожара устанавливают специалисты.