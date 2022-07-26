В Ростове определили подрядчика для содержания городских фонтанов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове определили подрядчика, который займется содержанием 11 фонтанов. На эти нужды планируется потратить более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением благоустройства и лесного хозяйства. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика, который будет на протяжении 2022 года заниматься содержанием 11 городских фонтанов. В этот список попали «Львы», «Покровский», «Витязь», «Лира», «Орфей», «Ротонда», «Девушки, собирающие виноград», «Фантазия», «Комсомольский», «Сбор винограда», а также фонтан на Театральной площади.

Исполнитель в течение года будет заниматься чисткой канализации и грубой очисткой, чисткой заборных и приемных устройств, прочисткой насадок фонтана. Кроме того, каждый день необходимо производить ручную уборку чаш, чистку дна и внутренних поверхностей, обработку воды хлоридом натрия и утилизацию отходов.

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Голосование проводится в телеграм-канале главы администрации.