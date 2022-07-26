Власти Ростова на публичных торгах пустят с молотка участок в центре города. Фото: Яндекс.Карты

Ростовские власти приняли решение при помощи публичных торгов продать участок в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участок располагается на улице Седова, на его территории имеется семиэтажный самозастрой. Общая площадь продаваемой земли составляет 527 квадратных метров. Потенциальный покупатель сможет возвести на ней многоэтажный дом.

Начальная цена участка составляет около 1,8 миллиона рублей. Будущему владельцу после покупки придется раскошелиться на снос незаконной постройки. Такое решение было принято Кировским районным судом.

- Заявку на участие в торгах можно подать до 17 августа включительно, - отмечается в сообщении.

Торги назначены на утро 22 августа.

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