В Ростовской области пожарные-добровольцы получили губернаторские награды. Фото: Правительство РО

В Ростовской области наградили местных пожарных-добровольцев. Губернаторские награды и поощрения они получили на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию Государственного пожарного надзора и 130-летию со дня образования Российского пожарного общества. Также пожарные-добровольцы были удостоены наград МЧС России и ВДПО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Отметим, что в настоящее время в донском регионе несут службу 230 сотрудников Госпожнадзора. Им очень помогают добровольцы, которые стараются от специалистов не отставать. Статистика утверждает, что пожарные-добровольцы участвуют в тушении каждого третьего пожара в области.

Добровольные пожарные команды помогают защитить от огня 181 населенный пункт с населением в 170 тысяч человек. Каждый день на дежурства заступают порядка 150 добровольцев на 63 единицах техники.

- По уровню профессионализма, накопленному опыту, скорости и четкости отработки задач специалисты обеих служб, несомненно, среди лучших. Достаточно сказать, что Ростовское региональное отделение ВДПО занимает второе место в России по итогам 2021 года. Уверен, впереди новые достижения, - сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

Так, на торжестве знак губернатора «За ратную службу» получили четыре человека. Еще двум пожарным-добровольцам вручили благодарности главы региона и трое были поощрены благодарственными письмами Василия Голубева.

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