В Ростове бывшего полицейского приговорили к миллионному штрафу за получение взятки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове бывшего оперуполномоченного осудили за получение взятки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Правоохранители выяснили, что полицейский потребовал взятку в один миллион рублей от руководства частного медицинского центра. За это денежное вознаграждение он обещал прекратить проверку по факту возможного мошенничества при проведении медицинских осмотров. Как только деньги попали в руки злоумышленника, он тут же был задержан сотрудниками ФСБ и заключен под стражу.

- Приговором Кировского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком два года, - отмечается в сообщении.

В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил. Он будет обжалован стороной обвинения.

А также Ворошиловский районный суд начал рассматривать дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» в отношении заместителя директора медцентра. Она собиралась выступить посредником при передаче взятки сотруднику полиции.

Начальство должно было выдать ей полтора миллиона рублей, из которых миллион предназначался правоохранителю, а оставшиеся 500 тысяч ей самой. Но полицейский, не предупредив свою сообщницу, решил обойтись без посредников.

- Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

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Стражи порядка попытались обжаловать приговор.