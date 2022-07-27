Власти Ростова придумали, как заставить отвечать виновных за ямы на дорогах

Теперь подрядчика заставят исправлять брак в работе по договору. Фото: Мария ЛЕНЦ

Виновных в большинстве ям на дорогах назвали в администрации Ростова. На вопросы читателей и слушателей «КП — Ростов-на-Дону», отчего ямы на дорогах образуются сразу после ремонта в студии радио «Комсомольская правда» рассказал глава Департамента автомобильных дорог донской столицы Денис Водопьянов.

- Подрядчик не всегда качественно может выполнить свою работу и в рамках гарантийных обязательств исправляет недочеты, - не исключает брак в работе руководитель. - Мы за этим внимательно следим. Но основная волна критики на дорожные ямы, по моему убеждению, это критика направленная на последствия ремонтных работ ресурсоснабжающих организаций.

Как заявил Денис Водопьянов, после устранения аварии сотрудники рерсурсоснабжающие организации восстанавливают дорожное покрытие, не уплотняя основание должным образом, отчего и происходят провалы.

- До недавнего времени основной нашей мерой воздействия на «ресурсников» оставалась разъяснительная беседа. Мы судимся годами, и не всегда суды становятся на нашу сторону и считают наши требования обоснованными, - объяснил Денис Валерьевич. - А теперь мы вынесли на заседание городской думы изменение в наши нормативные акты, депутаты нас поддержали, мы провели публичные слушания и возражений не получили. Теперь все разрытия на городских дорогах будут осуществляться по договорным отношениям ресурсоснабжающих организаций с Департаментом дорог.

По словам главы департамента, в договоре будут прописаны четкие сроки по устранению нарушений, проверка качества работы Дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

- Уверен, это дисциплинирует наших «ресурсников» и мы увидим изменения ситуации на наших дорогах.

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