В Ростове на Вертолетном поле возведут трехэтажный спорткомплекс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертизой был одобрен проект по строительству трехэтажного спортивного комплекса на Вертолетном поле в Ростове. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте.

Комплекс будет занимать площадь в 4,2 тысячи квадратных метров. В высоту планируется отстроить три этажа. Расположится спорткомплекс на территории бывшего аэродрома ДОСААФ.

Возведением займется компания «Сатурн». По совместительству она является и застройщиком жилого комплекса в том же микрорайоне.

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Заказчиком выступает футбольный клуб.