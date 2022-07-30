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Общество30 июля 2022 10:20

В Ростове на Вертолетном поле возведут трехэтажный спорткомплекс

Проект уже получил одобрение госэкспертизы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове на Вертолетном поле возведут трехэтажный спорткомплекс.

В Ростове на Вертолетном поле возведут трехэтажный спорткомплекс.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертизой был одобрен проект по строительству трехэтажного спортивного комплекса на Вертолетном поле в Ростове. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте.

Комплекс будет занимать площадь в 4,2 тысячи квадратных метров. В высоту планируется отстроить три этажа. Расположится спорткомплекс на территории бывшего аэродрома ДОСААФ.

Возведением займется компания «Сатурн». По совместительству она является и застройщиком жилого комплекса в том же микрорайоне.

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Заказчиком выступает футбольный клуб.