Дончанка с ребенком пострадали после столкновения "ГАЗели" с иномаркой

Дончанка с ребенком пострадали после столкновения с "ГАЗели" с иномаркой. Фото: ГИБДД по РО.

В Волгодонске случилась авария с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 30 июля, около половины десятого утра на улице Гаражной. По предварительным данным, 74-летний водитель "ГАЗели" на перекрестке не пропустил иномарку Opel Zafira под управлением 49-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение. От сильного удара грузовик в неуправляемом состоянии съехал с дороги и врезался в дерево.

В аварии пострадали 42-летняя женщина и десятилетняя девочка. Им оказали помощь прибывшие к месту ДТП медики.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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