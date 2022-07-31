После смерти водителя на трассе под Ростовом перевернулась неуправляемая фура. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области опрокинулся грузовик. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 30 июля, около шести часов вечера на 1071 километре трассы М4 "Дон" в Аксайском районе. По предварительным данным, 60-летний водитель грузовика марки "МАЗ" скончался, будучи за рулем.

После смерти шофера неуправляемая фура опрокинулась прямо на дороге. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи заверили, что к аварии привела именно биологическая смерть мужчины.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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