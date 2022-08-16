Отключения света в Ростове-на-Дону 16 августа 2022 года: десятки домов останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 16 августа 2022 года: десяткам ростовчан предстоит остаться без электричества. Свет будут отключать на несколько часов в разных районах города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

Во вторник, 16 августа, с 9 до 17 часов свет отключат в с/т «Жемчужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Мичуринец», «Северная Ривьера», «Красный Аксай», «Париж»; ул. Станиславского 10-34, 9-35; ул. Стартовая 1А, 3Д, 3В, 3Ж, 20, 22; просп. Королёва 1/7, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/5.

С 10 до 15 часов отключения ожидают жителей ул. Еременко 66/9, 60/11, 66/10, 60/13, 68/8; ул. Малиновского 72, 70, 70а, 70/1.

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