Отключения света в Ростове-на-Дону 17 августа 2022 года: в части районов города отключат свет

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 17 августа 2022 года: в донской столице жители нескольких районов города останутся без электричества. Света не будет на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В среду, 17 августа, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. Орбитальная 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Стартовая 3, 14/1, 16, 18, 18/1, 20; ул. Пахотная 135-159, 186-200; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 7-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61; ул. Лянде 1-25, 2-22; ул. 2-я Плановая 1-21, 2-26; ул. Невельская 1-7, 2-12; ул. Полторацкого 77-85, 58-70; ул. 1-я Кизитериновская 1-27, 2-18; ул. Новомосковская 30-46, 13-31; ул. 2-я Кизитериновская 1-29, 2-24; ул. 3-я Кизитериновская 1-39, 2-30.

С 10 до 15 часов отключения ждут жителей просп. Коммунистический 11, 15; ул. Тружеников 36а, 32/1; ул. 1-я Краснодарская 55, 88; ул. 2-я Краснодарская 119.

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