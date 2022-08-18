Отключения света в Ростове-на-Дону 18 августа 2022 года: ростовчане останутся без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Ростове-на-Дону 18 августа 2022 года: в городе десяткам местных жителей предстоит остаться без электричества. Света не будет в домах на протяжении нескольких часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В четверг, 18 августа, с 9 до 16 часов свет отключат на пл. Круглая 1; ул. Ленинградская 2-18, 9-21; пер. Старобельский 2-8, 1-29; ул. Спартаковская 1-21, 2-26; ул. 3-я Кольцевая 3-13, 2-20; ул. 2-я Баррикадная 8-58; пер. Перовский 1-3, 2-4; ул. Товарищеская 1-53, 2-44.

С 9 до 17 часов обесточат дома ул. Стартовая 8/1, 10, 12, 12/1, 14, 14/2, 16/1; ул. Планетная 2А; ДНТ «Импульс»; ул. Пахотная 135-159, 186-200; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 7-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61; ул. Амбулаторная 55-91; пер. Поповский 1-25, 2-34; пер. Авроры 1-25, 2-18.

С 10 до 12 часов отключения ждут жителей ул. 2-я Краснодарская 96, 92/3, 92/4, 92/1, 94, 92/5.

С 10 до 15 часов электричества не будет на ул. Тельмана 100, 102; просп. Кировский 65-67, 96-106; ул. Красноармейская 107-125; ул. Города Волос 79-97; ул. Антенная 8-24, 15-17.

С 13 до 15 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. 2-я Краснодарская 92, 90, 92/2, 92/5.

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