Ростовская область смогла сохранить положительную динамику турпотока, несмотря на закрытый аэропорт

Большая часть туристов в Ростовской области - транзитники. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области сохраняется устойчивый поток туристов, несмотря на закрытый аэропорт Платов. По данным СберАналитики, область входит в пятерку регионов России, которые не потеряли своих туристов, рассказал во время пресс-конференции глава министерства экономического развития Максим Папушенко.

- Ростовская область вошла в ТОП-5 регионов, которые не потеряли турпоток в 2022 году, – уточнил министр. – В первом полугодии туристический поток в донском регионе составил 1,5 миллиона человек.

Для сравнения - за весь 2021 год на Дону насчитывалось около 3 миллионов туристов. По словам главы ведомства, сегодня большая часть приезжающих в Ростовскую область туристов — это транзитники, которые едут на черноморское побережье. И в связи с закрытием аэропорта Платов именно на них и делается ставка. В этих условиях выигрывают те отели, которые кроме проживания предлагают отдыхающим соответствующий сервис и сопутствующие программы пребывания в Ростове и Ростовской области.

- Наша задача - задержать туристов в Ростовской области больше чем на одну ночь, - отметил Максим Папушенко.

Выигрывают те отели, которые предлагают соответствующий сервис и сопутствующие программы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По мнению главы минэкономразвития, ростовские отели смогли грамотно встроиться в новые правила игры. В то время, когда летом идет гигантский трафик на курорты Краснодарского края, они правильно позиционировались. И результат не заставил себя ждать.

- Мы провели опрос среди отельеров и выяснили, что в таких ростовских отелях как «Дон Кихот» и «Эрмитаж» загрузка 100%, свободных мест нет, - рассказывает министр экономического развития. - В отеле «Арка», несмотря на его серьезные цены, загрузка 90%.

Отметим, что ранее, до закрытия Платова, донской регион ориентировался на туризм выходного дня. Жители Москвы и Санкт-Петербурга могли прилететь в Ростов в пятницу вечером, провести здесь выходные, а в воскресенье вечером улететь обратно.

Все же, несмотря на имеющиеся трудности с транспортом, тенденции в туристической отрасли на Дону положительные, считает Максим Папушенко. В сохранении турпотока большую роль сыграло снятие всех коронавирусных ограничений, что позволило возобновить проведение массовых мероприятий.

Напомним, в марте текущего года губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что, несмотря на временное закрытие южных аэропортов, в 2022 году в Ростовской области поток туристов будет таким же большим, как и в прошлом году. На Дону появились новые туристические продукты, например, туристический кэшбэк. По словам губернатора, Ростовская область входит в десятку российских регионов для потенциального развития внутреннего туризма.

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