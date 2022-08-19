Отключения света в Ростове-на-Дону 19 августа 2022 года: ростовчанам анонсировали новые отключения света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 19 августа 2022 года: жителей донской столицы ожидают новые отключения света. Без электричества им придется просидеть на протяжении нескольких часов. Возможности воспользоваться электроприборами не будет у жителей разных районов города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В пятницу, 19 августа, с 9 до 16 часов света не будет на пл. Круглая 1; ул. 3-я Кольцевая 1а; ул. Смотровая 27-43, 55-63, 48-52, 26-36; ул. Городская 2-10, 1-11; ул. Окраинная 6-16, 7-19; ул. Джапаридзе 21-39; ул. Культурная 71-85, 76-90; ул. ул. К. Либкнехта 73-85, 94-110; пер. Хабаровский 97-103, 86-96; ул. Передовая 2-26, 1-23; ул. Мечникова 20-42, 23-29; ул. Курганная 86-106, 117-133, 25-59, 40-60; ул. Пирамидная 72-80, 79-89, 35-51, 32-46; ул. 8-марта 1, 21-25, 24-26; ул. Павленко 20; ул. Возрождения 90б.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. 40-летия Победы 85, 85/1, 85/2.

С 10 до 13 часов отключения ждут жителей ул. Борисоглебская, 11-49,10-28 ; Иловайская, 13-29, 14-38.

С 10 до 15 часов электричество отключат на ул. Лермонтовская 2-14; пер. Гвардейский 12-14; пер. Бригадный 7-13, 10-16.

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