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Общество20 августа 2022 7:04

Штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы продлили в Ростовской области

Ливни с громом и молнией могут обрушиться на донскую столицу в ближайшее время
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы продлили в Ростовской области.

Штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы продлили в Ростовской области.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области спасатели продлили штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- По данным Росгидромета, 20 августа местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, - отмечается в сообщении.

Порывы ветра в непогоду будут достигать 20-24 метров в секунду. Дончан, по возможности, попросили остаться дома. А автомобилистам во избежание неприятных происшествий напомнили, что не стоит оставлять машины под сухими деревьями, слабо закрепленными конструкциями и линиями электропередач.

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