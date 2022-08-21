Облачная и жаркая погода ожидает ростовчан 21 августа. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики спрогнозировали ростовчанам облачность и жару на 21 августа. В донском Гидрометцентре заявили, что осадков в этот день ожидать не стоит.

Утром столбики термометров остановятся на отметке в +28 градусов. Небо все еще будет затянуто серыми тучами, ветер подует с востока со скоростью 5-6 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +32 градусов, а небо станет проясняться, возможно даже выглянет солнце. А также уменьшится скорость ветра.

Вечером температура опустится до +28…+30 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. А ночью погода полностью прояснится, а температура за окном будет составлять +21 градус.

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