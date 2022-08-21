Уехавшего на Toyota Camry ростовчанина разыскивают вторые сутки. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской и Воронежской областях разыскивают пропавшего дончанина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

64-летний Михаил Васильевич Форофонтов 20 августа уехал из дома на серебристой Toyota Camry. Мужчина скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, на связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 167 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые с проседью волосы и серые глаза. На момент исчезновения он был одет в белую футболку, черные брюки и черные туфли. Близкие считают, что мужчина может находиться не только в Ростове-на-Дону, но также в Шахтах и в Воронежской области.

- Помогите найти человека. Возможно страдает потерей памяти. Нужна помощь добровольцев, - говорится в сообщении.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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