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Общество21 августа 2022 9:41

Уехавшего на Toyota Camry ростовчанина разыскивают вторые сутки

Есть вероятность, что он страдает потерей памяти
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Уехавшего на Toyota Camry ростовчанина разыскивают вторые сутки.

Уехавшего на Toyota Camry ростовчанина разыскивают вторые сутки.

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской и Воронежской областях разыскивают пропавшего дончанина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

64-летний Михаил Васильевич Форофонтов 20 августа уехал из дома на серебристой Toyota Camry. Мужчина скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, на связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 167 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые с проседью волосы и серые глаза. На момент исчезновения он был одет в белую футболку, черные брюки и черные туфли. Близкие считают, что мужчина может находиться не только в Ростове-на-Дону, но также в Шахтах и в Воронежской области.

- Помогите найти человека. Возможно страдает потерей памяти. Нужна помощь добровольцев, - говорится в сообщении.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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Волонтеры обратили внимание на то, что женщина может называться другими именами.